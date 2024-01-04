Олимпийская чемпионка Алина Загитова поддержала решение Путина участвовать в выборах

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку Путина Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в беседе с журналистами АГН «Москва» заявила, что полностью поддерживает решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году.