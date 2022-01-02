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Экономист Финогенова объяснила, что увеличить пенсию можно за счет монетизации или более долгой работы

Экономист Финогенова объяснила, что увеличить пенсию можно за счет монетизации или более долгой работы

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с московским отделением КПРФ объяснила, что для увеличения пенсии есть два пути: более поздний выход на пенсию или отказ от льгот в пользу дополнительных выплат.

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