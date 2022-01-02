Экономист Финогенова объяснила, что увеличить пенсию можно за счет монетизации или более долгой работы

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с московским отделением КПРФ объяснила, что для увеличения пенсии есть два пути: более поздний выход на пенсию или отказ от льгот в пользу дополнительных выплат.