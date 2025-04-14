Baza: деталь от ракеты нашли на поле в Новой Москве

На поле в Новой Москве обнаружили деталь от ракеты, сообщает Telegram-канал Baza. По информации Telegram-канала, деталь обнаружил сотрудник научного центра, занимающегося сельским хозяйством, недалеко от деревни Кривошеино.
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