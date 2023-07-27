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Марочко: ВСУ стали интенсивнее обстреливать прифронтовые населенные пункты в ЛНР

Марочко: ВСУ стали интенсивнее обстреливать прифронтовые населенные пункты в ЛНР

Украинские военные стали интенсивнее обстреливать прифронтовые населенные пункты Луганской Народной Республики, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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