Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    НАТО надо разогнать,это банда!НАТО занервничала...
  • Eduard
    Вся помощь Запада Укране,где сбили их самолет смехотворна!НАТО занервничала...
  • Antanas
    Плохие вести для ВСУ.Не хватает сил.👍👍👍👍👍.Не хватает сил. У...

Переговорам – быть. Россия обрела важного союзника на Ближнем Востоке

Переговорам – быть. Россия обрела важного союзника на Ближнем Востоке

Дамаску и Анкаре выгодно сближение. Но между ними по-прежнему много разногласий. Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в среду, 3 июля, в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана, Астане, была немногословной и непродолжительной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх