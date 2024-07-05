Переговорам – быть. Россия обрела важного союзника на Ближнем Востоке

Дамаску и Анкаре выгодно сближение. Но между ними по-прежнему много разногласий. Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в среду, 3 июля, в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана, Астане, была немногословной и непродолжительной.