Переговорам – быть. Россия обрела важного союзника на Ближнем Востоке

Дамаску и Анкаре выгодно сближение. Но между ними по-прежнему много разногласий. Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в среду, 3 июля, в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана, Астане, была немногословной и непродолжительной.
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