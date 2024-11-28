Боец из Красноселькупа Артем Пугач погиб на СВО

Боец Артем Пугач погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Жители Красноселькупа простятся с земляком в местном храме, сообщила администрация муниципалитета «В Красноселькуп пришло печальное известие.
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