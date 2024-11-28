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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Боец из Красноселькупа Артем Пугач погиб на СВО

Боец из Красноселькупа Артем Пугач погиб на СВО

Боец Артем Пугач погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Жители Красноселькупа простятся с земляком в местном храме, сообщила администрация муниципалитета «В Красноселькуп пришло печальное известие.

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