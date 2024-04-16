На протяжении последних десятилетий НАТО активно расширяется на восток. В то же время западные политики продолжают заявлять об угрозе Североатлантическому альянсу со стороны России.
Генерал Деспорт: "Русские боятся Францию даже больше, чем США"
Комментарии
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ЖИГА жига
ПРЫЖКИ НА ГРАБЛЯХ РАЗЛЕЧЕНИЕ У МАЙДАУНОВ..!! НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ... НО РОДИНА МАЙДАУНИЗМА НЕСОМНЕННО УКРАИНА..
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1 час.
александр чибисов
Пернул в воду
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1 час.
BB
Belitskyi Belitskyi
похоже после отставки что-то с головой случилось у генерала. вовремя его уволили
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1 час.
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