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Генерал Деспорт: "Русские боятся Францию даже больше, чем США"

Генерал Деспорт: "Русские боятся Францию даже больше, чем США"

На протяжении последних десятилетий НАТО активно расширяется на восток. В то же время западные политики продолжают заявлять об угрозе Североатлантическому альянсу со стороны России.

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Комментарии
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ЖИГА жига
ПРЫЖКИ НА  ГРАБЛЯХ   РАЗЛЕЧЕНИЕ  У  МАЙДАУНОВ..!!  НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЗНАЧЕНИЯ НЕ  ИМЕЕТ...  НО РОДИНА  МАЙДАУНИЗМА  НЕСОМНЕННО УКРАИНА..
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1 час.
александр чибисов
Пернул в воду
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1 час.
BB
Belitskyi Belitskyi
похоже после отставки что-то с головой случилось у генерала. вовремя его уволили
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1 час.

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