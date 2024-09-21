10 наиглупейших мировых рекордов

Многие из нас мечтают прославиться, однако не могут похвастаться ничем выдающимся. Кто-то выбирает карьеру, пытаясь достичь в ней небывалых высот, кто-то концентрируется на творчестве, а кто-то пытается выделиться тем, что устанавливает неординарные мировые рекорды.
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