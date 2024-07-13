Крейчикова о том, кто ей больше нравится из Большой тройки: «Рафа и Роджер. Не заставляйте меня выбирать»

– Кто твои любимые теннисистки? – В детстве я смотрела Жюстин Энен . И, конечно, Яна Новотна. – Если бы ты могла вернуться в прошлое и оказаться на трибуне любого матча, какой бы ты хотела посмотреть? – Финал «Уимблдона»-1998, где играла Яна.