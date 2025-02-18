Карасин назвал атаку ВС Украины на Краснодарский край бандитским нападением

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Краснодарский край бандитским нападением на Российскую Федерацию.
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