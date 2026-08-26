Лантратова напомнила, что взносы в школу и детсад должны быть только добровольными

Омбудсмен назвала типичные нарушения и рассказала, как фиксировать доказательства и куда жаловаться Омбудсмен Яна Лантратова напомнила родителям, что любые взносы в школу или детский сад должны быть только добровольными — требовать деньги с родителей незаконно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии