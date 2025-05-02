От плазменных торнадо до магнитных бурь: пермские ученые рассказали, как живет Солнце

Где обитает Солнце? Солнце — это наша ближайшая звезда, которой уже около 4,6 миллиарда лет. Ученые предполагают, что оно будет светить еще около пяти миллиардов лет, прежде чем исчерпает свои запасы, пройдя при этом примерно половину своего жизненного пути.