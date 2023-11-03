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Растить внуков в Америке, а на экранах рассказывать про патриотизм в России - Семья Стриженовых

Растить внуков в Америке, а на экранах рассказывать про патриотизм в России - Семья Стриженовых

Сейчас в связи с нестабильной обстановкой в мире, на отечественном телевидении в топе находятся политические ток-шоу.

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Комментарии
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саша дмитренко
странно  что  бочку  катить)))  на  стриженову  должны как раз  американцы  а не наши!!!!
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13 час.
lenivka
Дети выросли и сами решают где им жить, учиться,жениться.Простонадо как при СССР.Родственники за границей,значит на хорошую работу тебе не попасть
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9 час.
k
kraft54
лицемеров на ТВ очень много,а всё почему? да руководители каналов сами такие,не брезгуют рвать деньги из бюджета,на &quot;кухне&quot;в своём кружке хаят свою Родину,а на деле ненавидят её,а нас считают дураками,на которых можно хорошо ездить.
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3 час.

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