Сейчас в связи с нестабильной обстановкой в мире, на отечественном телевидении в топе находятся политические ток-шоу.
Растить внуков в Америке, а на экранах рассказывать про патриотизм в России - Семья Стриженовых
Комментарии
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саша дмитренко
странно что бочку катить))) на стриженову должны как раз американцы а не наши!!!!
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13 час.
lenivka
Дети выросли и сами решают где им жить, учиться,жениться.Простонадо как при СССР.Родственники за границей,значит на хорошую работу тебе не попасть
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9 час.
k
kraft54
лицемеров на ТВ очень много,а всё почему? да руководители каналов сами такие,не брезгуют рвать деньги из бюджета,на "кухне"в своём кружке хаят свою Родину,а на деле ненавидят её,а нас считают дураками,на которых можно хорошо ездить.
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3 час.
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