Д’Анджело Расселл о слухах про обмен: «Мне все равно. Вообще не думаю об этом, просто прихожу на работу»

По словам разыгрывающего «Лейкерс», его не беспокоят слухи. «Мне все равно. Вообще не думаю об этом. Просто прихожу на работу.
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