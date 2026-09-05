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Неординарные газовые новости

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«Зима приближается, планка опускается». ЕС обсуждает новый минимум запасов газа

«Зима приближается, планка опускается». ЕС обсуждает новый минимум запасов газа

Сначала 90 процентов, затем 80, теперь возможны 75 Подготовка Европы к отопительному сезону 2026 года получила довольно необычную арифметику.

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