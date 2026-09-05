«Зима приближается, планка опускается». ЕС обсуждает новый минимум запасов газа

Сначала 90 процентов, затем 80, теперь возможны 75 Подготовка Европы к отопительному сезону 2026 года получила довольно необычную арифметику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Газовая арифметик...
- Разрушить трубу п...
- Лукашенко переобу...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым