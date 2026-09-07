Офис подождет: юрист расскзал, когда можно опаздывать на работу без последствий

Опоздать на работу без последствий можно только по уважительной причине. Законодательство не содержит закрытого перечня таких причин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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