ВСУ нанесли удар по рынку в Кременной

Четыре человека пострадали в результате удара по Кременной в Луганской Народной Республике со стороны ВСУ, сообщил 14 октября посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.
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