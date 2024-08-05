О темпах работы ВПК КНДР: в войска поставлена партия ОТРК KN-24 «Хвасонпхо-11» в количестве 250 штук

Масштабы передачи военной техники в арсенал армии КНДР впечатляют. Так, в рамках очередного этапа совершенствования своих вооружённых сил северокорейские оборонщики передали в войска сразу 250 установок тактических баллистических ракет (оперативно-тактических ракетных комплексов).
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