Руководитель ФИА по «формульным» сериям: «Если бы «Мерседес» выиграл суд, то чемпионом все равно стал бы Ферстаппен»

Генеральный секретарь и руководитель ФИА по «формульным» сериям Питер Байер заявил, что Макс Ферстаппен остался бы чемпионом «Формулы-1» 2021 года даже в том случае, если бы «Мерседес» подал апелляцию на результат Гран-при Абу-Даби.