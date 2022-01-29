Руководитель ФИА по «формульным» сериям: «Если бы «Мерседес» выиграл суд, то чемпионом все равно стал бы Ферстаппен»

Генеральный секретарь и руководитель ФИА по «формульным» сериям Питер Байер заявил, что Макс Ферстаппен остался бы чемпионом «Формулы-1» 2021 года даже в том случае, если бы «Мерседес» подал апелляцию на результат Гран-при Абу-Даби.
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