Тульский адвокат Сикачев рассказал, стоит ли покупать конфискованные автомобили

Автомобиль в связи с ростом цен вновь стал не средством передвижения, а роскошью. В некоторых случаях стоимость даже подержанной машины может превышать сумму, за которую несколько лет назад ее купили в дилерском центре.
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