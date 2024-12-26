С памятника Ленину в Ирбите сняли костюм Деда Мороза

А Императрица Екатерина II перестала быть Снегурочкой.фото: Вконтакте / ИРБИТ. ОфициальноВ городе Ирбит Свердловской области сняли костюмы Деда Мороза и Снегурочки с памятников Владимиру Ленину и Екатерине II.
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