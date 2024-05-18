Тамбовчан ждут "Большие семейные выходные"

Жителей Тамбова и области, подзабывших, что текущий год объявлен Годом семьи, сегодня и завтра, 19 мая, приглашают не лениться на диване, не смотреть унылые телепрограммы, а провести время на природе и с пользой для здоровья физического и психического.
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