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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«В Лиге 1 лучшие защитники в мире. Я фанат Роналду, но он совершил ошибку». Рами о словах Криштиану, что саудовский чемпионат сильнее французского

На церемонии Globe Soccer Awards португалец сказал, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее, заявив: «Во Франции есть только «ПСЖ», остальные – ни о чем».

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