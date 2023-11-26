Семак о травме Алипа в матче с «Сочи»: «Надеюсь, что ничего серьёзного»

По словам наставника, игрок подустал и с точки зрения физической, и с моральной. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал замену центрального защитника Нуралы Алипа в концовке матча с «Сочи» из-за повреждения.
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