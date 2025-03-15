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Что есть в Великий пост 16 марта 2025 года

Что есть в Великий пост 16 марта 2025 года

Что есть в Великий пост 16 марта 2025 года Ирина ВальковаВеликий пост — это особый период в жизни православных верующих, когда они стремятся к духовному очищению и воздержанию.

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