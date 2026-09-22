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Пентагон отменил визит главы минобороны Польши в США

Пентагон отменил визит главы минобороны Польши в США

www.globallookpress.com/Kay Nietfeld Министерство обороны Польши 21 сентября сообщило, что запланированный на среду визит главы ведомства Владислава Косиняк-Камыша в Пентагон был отменен по просьбе американской стороны.

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