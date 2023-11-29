Александр Проханов: Сегодня Государство Российское переживает новый этап возрождения

Вадим Белецкий

Слава богу, наше общество, вроде бы, слегка "отрезвело", и на горизонте, кажется, не просматривается такой мерзопакостной фигуры, как алкаш Ельцин - который своей природной хитростью, и ловким обманом, удачно втёрся в доверие к наивному русскому народу, и, тем самым, в 1991 году успешно захватил власть, вместе со своей командой либеральных национал-предателей, по-быстрому разрушил Советский Союз, и чуть-было не погубил саму матушку Россию! Уважаемому А.А.Проханову довольно много лет, это всем, кажется, стоит учитывать - однако же, он очень стойкий боец, и категорический противник всех либеральных идей, которые очень быстро погубили любимый им Советский Союз, и чуть было не погубили саму Россию!