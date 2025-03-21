Мужчина избил стулом школьников: главное за сутки в Сибири

В Красноярске мужчина швырнул стул в школьников, которые издевались над его сыном, несколько дорог ушли под воду под Новосибирском, температурные качели прогнозируют в Приангарье, в мэрии столицы Сибири приоткрыли тайну строительства тоннеля метро, а маленького мальчика в Барнауле придавила глыба льда.
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