Мужчина избил стулом школьников: главное за сутки в Сибири

В Красноярске мужчина швырнул стул в школьников, которые издевались над его сыном, несколько дорог ушли под воду под Новосибирском, температурные качели прогнозируют в Приангарье, в мэрии столицы Сибири приоткрыли тайну строительства тоннеля метро, а маленького мальчика в Барнауле придавила глыба льда.