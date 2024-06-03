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«Туркменские авиалинии» временно приостановили полеты в Казань

Авиакомпания "Туркменистан" ("Туркменские авиалинии") приостановила полеты по маршруту Ашхабад - Казань - Ашхабад со 2 июня на неопределенный срок в целях безопасности и из-за угрозы беспилотников, пишет издание "Бизнес Online" со ссылкой на представителя авиаперевозчика в Казани.

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