Транспортную доступность в районе оценят жители Бегового

На портале «Активный гражданин» началась серия голосований «Мой район: как развивается Москва». Пользователям предлагают оценить доступность городского транспорта (метро, электробус, автобус, трамвай, МЦД) в каждом районе, в том числе и в Беговом.
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