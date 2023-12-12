Ямское поле
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Ямское поле

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Транспортную доступность в районе оценят жители Бегового

На портале «Активный гражданин» началась серия голосований «Мой район: как развивается Москва». Пользователям предлагают оценить доступность городского транспорта (метро, электробус, автобус, трамвай, МЦД) в каждом районе, в том числе и в Беговом.

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