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Не плачь о нем, пока он живой

Не плачь о нем, пока он живой Да, в воскресенье нам отвесили весьма приличную оплеуху, и многие мировые СМИ, которые пишут о военном, уделили этому место на своих страницах.

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