Если не внешнее управление, то капитуляция. У Зеленского не остается козырей для Трампа. Интервью с Владимиром Олейником

В ночь на 28 марта президент России Владимир Путин, общаясь с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» в Мурманске, предложил ввести временное внешнее управление на Украине под контролем ООН, США, европейских государств и российских партнеров.
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