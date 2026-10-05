Елизаветинский маньяк: жители Краснодара передают из уст в уста страшные подробности жестоких преступлений

Елизаветинский маньяк: жители Краснодара передают из уст в уста страшные подробности жестоких преступленийВ станице Елизаветинской города Краснодара появился страшный маньяк: об этом только и говорят местные жители.
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