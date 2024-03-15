CAS прекратил рассмотрение иска WADA к РУСАДА о затягивании рассмотрения дела Валиевой

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что спортивный арбитражный суд (CAS) прекратил рассмотрение апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) к организации о затягивании рассмотрения дела фигуристки Камилы Валиевой.
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