Западные планы «Минска-3» рассчитаны на российскую «пятую колонну»

В главные переговорщики с Кремлем в США прочат «имеющую опыт» Меркель Андрей Захарченко Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС Материал комментируют: Александр Асафов Сергей Обухов На «Прямой линии» 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в марте 2022-го в Стамбуле вопросы демилитаризации Украины были фактически согласованы, однако затем «эти договоренности выбросили в печку».