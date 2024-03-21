На Алтае будут судить бизнесмена, решившего подзаработать на глухих людях

Инвалиды получили аппараты, не соответствующие заявленным техническим требованиям, с худшими характеристиками и меньшей стоимостью В Алтайском крае передали в суд уголовное дело 51-летнего директора компании, обвиняемого в хищении денег в особо крупном размере, сообщает региональный СК.