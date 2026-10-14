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Газета.ру

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Immunity: алкоголь перепрограммирует иммунные клетки на разрушение мозга

Immunity: алкоголь перепрограммирует иммунные клетки на разрушение мозга

Ученые из Кливлендской клиники выяснили, как злоупотребление алкоголем повреждает мозг: этанол перепрограммирует иммунные клетки микроглии на разрушение внеклеточного матрикса — каркаса, который поддерживает структуру нервной ткани и помогает нейронам взаимодействовать.

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