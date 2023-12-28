Центробанк России назвал самые популярные фразы телефонных мошенников

Центробанк России назвал самые популярные фразы, которые используют телефонные мошенники. Преступники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, применяют методы социальной инженерии и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции.
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