Центробанк России назвал самые популярные фразы телефонных мошенников

Центробанк России назвал самые популярные фразы, которые используют телефонные мошенники. Преступники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, применяют методы социальной инженерии и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции.