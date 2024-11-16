Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 023 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    Вспомнился старый анекдот ....Как это тебе удалось достать черную икру? - Всю ночь не спал, глаза из килек выковырива...Гурманы даже не з...
  • Лидия Курзаева
    Ну хоть кто-то не обделён витаминами.Во все виноваты ж...
  • Лидия Курзаева
    "Чижик" это эконом магазин в Подмосковье.Во все виноваты ж...

Россияне стали меньше доверять готовой еде

Россияне стали меньше доверять готовой еде

Россияне стали реже покупать готовую еду из-за негативного информационного фона. В третьем квартале 2024 года хотя бы одну покупку в категории готовой еды совершили 31,5% россиян, что ниже показателя прошлого года в 33,5%, согласно исследованию холдинга «Ромир».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх