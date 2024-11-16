Россияне стали меньше доверять готовой еде

Россияне стали реже покупать готовую еду из-за негативного информационного фона. В третьем квартале 2024 года хотя бы одну покупку в категории готовой еды совершили 31,5% россиян, что ниже показателя прошлого года в 33,5%, согласно исследованию холдинга «Ромир».
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