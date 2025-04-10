Колумбийские наемники найдут свою смерть на границе Курской области?

47-я отдельная механизированная бригада ВСУ начала массово вербовать наемников из Колумбии. Примечательно, что деньги на перелет колумбийцев собирают сами бойцы внутри подразделения, так как государство не выделяет средства на транспортировку – пишут в тематических группах.