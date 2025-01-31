Хоккеист Овечкин забросил 876-ю шайбу и приблизился к рекорду Гретцки

Российский капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Оттава Сенаторз» регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забросил 876-ю шайбу и еще больше приблизился к рекорду канадца Уэйна Гретцки.
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