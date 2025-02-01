12 огнеборцев тушили офис на 50-ой армии в Брянске

В ГУ МЧС России по Брянской области поделились сводкой происшествий за минувшие сутки. Так, пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Брянской области ликвидировали шесть пожаров, жертв и пострадавших нет.
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