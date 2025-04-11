Жительница Чистополя хотела выгодно вложиться, но потеряла свои сбережения

Сотрудники МВД по РТ предупреждают, если у вас нет специализированных знаний в области функционирования рынка покупки-продажи ценных бумаг, валюты, инвестирования, не видитесь на предложения выгодно вложить деньги в и получать высокие проценты.
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