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Жительница Чистополя хотела выгодно вложиться, но потеряла свои сбережения

Сотрудники МВД по РТ предупреждают, если у вас нет специализированных знаний в области функционирования рынка покупки-продажи ценных бумаг, валюты, инвестирования, не видитесь на предложения выгодно вложить деньги в и получать высокие проценты.

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