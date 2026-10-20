А кто «бьется головой об стену?» Нужно понимать, что есть люди, которые зарабатывают по 50 тыс рублей и живут от зарплаты до зарплаты и они не могу позволить купить себе генератор, не могут позволить себе уехать переждать, пенсионеры, маломобильные люди, люди которые не могут бросить родителей, так как возможно нужно ухаживать за ними.