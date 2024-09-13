Не колонии, а курорт для террористов и экстремистов Почему исламисты «исправляют» сотрудников исправительных колоний?!

Василий Целовальников

Исламистов, при Сталине, в колониях и тюрьмах, не было! Принимались соответствующие и действен7ные меры, для того, чтобы такого и на духу не было! А сейчас, 5 колонна, прав человека, превратила в оружие против государства и народа России!!!