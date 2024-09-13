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Не колонии, а курорт для террористов и экстремистов Почему исламисты «исправляют» сотрудников исправительных колоний?!

Не колонии, а курорт для террористов и экстремистов Почему исламисты «исправляют» сотрудников исправительных колоний?!

В материале «Сколько ещё на "зонах" будет зелёных бунтов?» говорил о причинно-следственных связях возникновения ячеек радикальных исламистов в исправительных колониях и следственных изоляторах страны.

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Комментарии
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Василий Целовальников
Исламистов, при Сталине, в колониях и тюрьмах, не было! Принимались соответствующие и действен7ные меры, для того, чтобы такого и на духу не было! А сейчас, 5 колонна, прав человека, превратила в оружие против государства и народа России!!!
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20 мин.
Eduard
А почему пару даунов строят сотни россиян?Да потому что те и зазищаться не желают!
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8 мин.
Eduard
Чурбаны уважают только силу,так покажите им её! Что дома ножей нет,топора? Прчему-то у чурбанов они есть!
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