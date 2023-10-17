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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Цена голоса. Стало известно, сколько губернатор Алтайского края потратил на выборы

Цена голоса. Стало известно, сколько губернатор Алтайского края потратил на выборы

Скажем одно: сумма, выделенная на кампанию, стала рекордной за всю историю выборов Избирком Алтайского края опубликовал итоговые финансовые отчеты кандидатов в губернаторы на сентябрьских выборах 2023 года.

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