Цена голоса. Стало известно, сколько губернатор Алтайского края потратил на выборы

Скажем одно: сумма, выделенная на кампанию, стала рекордной за всю историю выборов Избирком Алтайского края опубликовал итоговые финансовые отчеты кандидатов в губернаторы на сентябрьских выборах 2023 года.
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