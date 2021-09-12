Сошли 20 селей, закрыты дороги и переправа: циклон в Сахалинской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Сахалинской области борются с последствиями стихии, из-за которой подтоплены дома, участки автомобильной и железной дороги, а также закрыта паромная переправа, сообщают в Главном областном управлении МЧС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Сахалинской области борются с последствиями стихии, из-за которой подтоплены дома, участки автомобильной и железной дороги, а также закрыта паромная переправа, сообщают в Главном областном управлении МЧС.
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