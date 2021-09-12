Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Забудаев
    А лучше пусть пишут клинописью или арабской вязью. Вот народ помучается.На Украине предло...
  • Сергей
    А почему не написали, от чего "удовлетворительное"? Сколько человек его "удовлетворило" и каким способом произошло "у...Одному из подозре...
  • Oddy Rash
    А видео-то и нет...Террористический ...

Сошли 20 селей, закрыты дороги и переправа: циклон в Сахалинской области

Сошли 20 селей, закрыты дороги и переправа: циклон в Сахалинской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Сахалинской области борются с последствиями стихии, из-за которой подтоплены дома, участки автомобильной и железной дороги, а также закрыта паромная переправа, сообщают в Главном областном управлении МЧС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх