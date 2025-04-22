В "Почте России" объяснили, почему письма идут месяцами

На данный момент идут работы по созданию российского сортировочного оборудования В "Почте России" заявили, что западные санкции значительно осложнили работу зарубежного логистического оборудования, а аналогичного российского пока нет, пишет "Парламентская газета".
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