❗️В честь 80-летия Великой Победы пройдет автопробег от Бреста до Крыма 13 мая стартует автопробег, приуроченный к 80-летию Великой Победы.
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❗️В честь 80-летия Великой Победы пройдет автопробег от Бреста до Крыма 13 мая стартует автопробег, приуроченный к 80-летию Великой Победы.