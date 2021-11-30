Вышел календарь Pirelli-2022: Шер, Игги Поп, Рита Ора, Граймс и другие на его страницах

Вчера компания Pirelli представила свой ежегодный календарь. В этом году фотографом выступил певец Брайан Адамс, а позировали ему такие звезды, как Шер, Игги Поп, бывшая возлюбленная Илона Маска Граймс, Дженнифер Хадсон, Рита Ора, и другие.
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