Вышел календарь Pirelli-2022: Шер, Игги Поп, Рита Ора, Граймс и другие на его страницах

Вчера компания Pirelli представила свой ежегодный календарь. В этом году фотографом выступил певец Брайан Адамс, а позировали ему такие звезды, как Шер, Игги Поп, бывшая возлюбленная Илона Маска Граймс, Дженнифер Хадсон, Рита Ора, и другие.